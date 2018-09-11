 “Gave”de Kıbrıs Türk gelenekleri yaşatılıyor

Kıbrıs Developments’in Girne’nin Alsancak bölgesinde inşa ettiği, doğa ile iç içe, huzur dolu ortamıyla büyük beğeni toplayan Kıbrıs Town Houses projesi, Kıbrıs kültürü ve geleneklerini yaşatmaya devam ediyor. Proje içerisinde oluşturulan Köy Meydanı’ndaki “Gave”nin açılışı bir Kıbrıs köy kahvaltısı etkinliği ile yapıldı. Eski Kıbrıs köy kahvelerinden ilham alınarak tasarlanan ve “Gave” isminin verildiği yeni mekanın açılış etkinliği tıpkı bir aile ortamı sıcaklığında gerçekleşti. “Sonbaharı karşıladığımız bu güzel Eylül ayında yansın fırınlar, salınsın çörekler, yensin bullalar” çağrısıyla yapılan davette yerel ürünlerden oluşan kahvaltılıklar ikram edildi.

Çocukluğumuzdaki bayramların tadını yaşatmak arzusuyla hazırlanan etkinlik, aile sıcaklığında muhabbetler sayesinde site sakinleri ve yakınları için eşsiz bir kaynaşma etkinliğine dönüştü.

Yerel ürünlerin servis edildiği Gave şu an için site sakinlerine hizmet veriyor. Kıbrıs Türk kültürü ve geleneklerini yaşatmaya büyük önem veren Kıbrıs Developments, bu amaçla gelecekte “Gave”de birçok etkinlik düzenleyecek.