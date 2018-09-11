Eğlencenin yeni adresi: Berlin Nicosia

“Berlin Nicosia” isimli bar, eğlence severlerin hizmetine girdi. Lefkoşa Selimiye bölgesine yeni bir eğlence mekanı daha açıldı. Berlin isimli eğlence mekanı Ağustos ayında muhteşem bir açılışa imza atarak herkesin beğenisini kazandı.

Muazzez Gazihan KATİPOĞLU(KIBRIS GENÇ TV ÖZEL)

İşletmesini Kıvanç Manyera ve Merter Deli’nin yaptığı “Berlin Nicosia” isimli bar, eğlence severlerin hizmetine girdi. Mekanda kabin başına olan Bill Dalton (Bilgehan Alperen) çaldığı Deep house, progressive, ethnic deep house, techno müzikleriyle konukları doyasıya eğlendiriyor.

Yeniliklerine her geçen gün bir yenisini ekleyen ve Lounge/Dancing konseptlerini bir araya getirerek farklılığını ortaya koyan Berlin Nicosia, Eylül ayı boyunca her Cuma ve Cumartesi geceleri farklı DJ’lerin eşsiz performanslarıyla gerçekleşecek müthiş partileri ile eğlence severlere sabaha kadar unutulmaz geceler sunuyor.