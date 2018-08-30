GAÜ’de kayıtlar devam ediyor

Müzik ve Müzik Öğretmenliği alanında yüksek öğretimi hedefleyen adaylar için, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü, Türkiye’nin 52 noktasında bulunan temsilcilik ve ofisleri vaıstası ile, %100 ve %75 burs ile öğrenci alımlarına devam ediyor.

Konuyla ilgili GAÜ Rektörlüğü’nden verilen bilgiye göre; 2018-2019 Akademik yılı ile birlikte Türkiye’den de öğrenci almaya başlayan, GAÜ Eğitim Fakültesi Bünyesinde ki Müzik Öğretmenliği bölümü için, Türkiye’nin 52 farklı noktasında bulunan Temsilcilik ve ofislerden, başvuru yapılabilceği ve kontenjanlar dahilinde %100 ile %75 arasında burs fırsatından faydalanılabilceği ifade edildi.

GAÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü’nün 2018-2019 akademik yılı itibariyle, almış olduğu YÖK onayı ile birlikte, TYT ile’de öğrenci alımına başlayacağına vurgu yapılan açıklamada, başvuru yapacak adayların herhangi bir puan türünden 150 ham puanı aşmış olması gerektiği ifade edildi.

GAÜ Müzik Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sönmezler ise yaptığı açıklamada, müzik konusunda kendilerini dünya profesynelleri arasında görmek isteyen üniversite adaylarını, GAÜ Müzik Öğretmenliği bünyesine davet ederek, son yıllarda müziğe gönül vermiş ve kabiliyetli gençlerin dikkat çektiğini söyledi. Sönmezler; “Gençlerimiz bu işin eğitimini alarak dünya çapında müzisyenler olabilirler” diyerek, sanata ve sanatın en önemli dallarından biri olan müziğe gösterilen önem ve ilginin artmasının son derece mutluluk verici olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve detaylara, info@gau.edu.tr e-posta adresinden, temsilcilik ve ofislerden yada 0850 650 2000 numaralı telefondan ulaşılabilir.