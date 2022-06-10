GAÜ, Sivil Savunma Başkanlığınca verilen Halk Örgütleri Hizmet Sertifika Töreni’ne ev sahipliği yaptı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Savunma Başkanlığı tarafından verilen Halk Örgütleri hizmet sertifika törenine ev sahipliği yaptı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, halk örgütü kadrolarında görevli 1962 doğumlu halk örgütü mükelleflerine yönelik hizmet belgesi takdim töreni GAÜ Uluslararası Spectrum Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Söz konusu törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Türkay Akpınar’ın yanı sıra Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı heyeti ve GAÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Sadık Akyar katılım gösterdi.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tatar; Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, KKTC’nin en güzide kuruluşlarından biri olduğunu dile getirerek, disiplinli kadrosu, KTBK ve GKK ile yaptığı çalışmaların milli savunma yanında, sivil savunma anlamında da Kıbrıs Türk halkının güvenliği için önem taşıdığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı yetkililerini kutlayarak halk mükelleflerini de hizmetlerinden dolayı tebrik etti.

Törende Sivil Savunma Halk Örgütü mükellefi olarak görev yapan ve yaş haddinden dolayı görev süresi bitenlere plaket takdimi yapıldı.