DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu 7. Atölye Çalışmaları Festivali’ni gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Atölye Çalışmaları Festivali’nin bu yıl yedincisi geçtiğimiz günlerde Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık okulu B Binası’nda gerçekleştirildi.

YDİHO Atölye Çalışmaları Festival Koordinatörü P. Nurcan Garip ve Müdür Yardımcısı İpek Meneviş’ın gerçekleştirdiği açılış konuşmaları ile başlayan etkinlikte eş zamanlı olarak farklı salonlarda tüm gün boyunca sunumlar devam etti. Etkinlikte Pearson sponsorluğunda gelen Steve O’Farrell ve Pamela Johnson birer sunum gerçekleştirdi. Steve O’Farrell “Sanal Sınıftan Metaverse: Bu Nasıl Bir Büyüdür?”, Pamela Johnson ise “Dönüştürülmüş Bir Dünya için Dijital Okur Yazarlık” konulu sunum gerçekleştirdi.

Gün boyu eş zamanlı devam eden sunumlarda öğretim elemanları ve öğrenciler Davranışsal Görüşme Nedir, LGBTİ-Temel Terminolojisi ve Cinsel Yönelim ile Cinsiyet Kimliği Çeşitliliğine Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi, Teknolojiyi Yazma ve Dinleme Derslerine Entegre Etmenin Yollarını Keşfetme, Bir Öğretim Elemanı Yetiştirmek İçin Geçirilen Bilişsel ve Duyuşsal Mücadeleler, Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim ile Akademik Bulguların Şiir Olarak Yeniden Yazılması konularında bilgiler paylaştılar.