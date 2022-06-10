Falyalı cinayeti: 3 zanlı mahkemeye çıkarıldı

Falyalı cinayeti sanıkları Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Mart ayında aleyhlerindeki soruşturma tamamlanan sanıklar, hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevine gönderilmişlerdi. Yoğun güvenlik önlemi altında Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan sanıklar Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek ilk duruşmada avukatları olmadığını beyan etti.

Başsavcılık adına davada hazır bulunan Savcı Ali Hidayet, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nde cinayetle ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiğini belirterek cinayet dosyasına her gün yeni evrakların eklendiğini soruşturmanın tamamlanarak duruşmaya geçilmesi için bir süre daha talep etti. Mahkeme davayı görüşülmek üzere 17 Haziran tarihine erteledi.