DAÜ Eczacılık Öğrencileri Birliği Majistral İlaç Yapım Yarışması düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi ve Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’ne bağlı DAÜ Eczacılık Öğrencileri Birliği (EMUPSS) tarafından Majistral İlaç Yapım Yarışması düzenlendi. Majistral ilaç, eczanelerde hazır bulunmayan fakat doktor tarafından reçeteye yazılmış formüle göre eczanelerde eczacılar tarafından hazırlanan ilaçlara verilen isim olarak bilinmektedir.

DAÜ Eczacılık Fakültesi’nde düzenlenen söz konusu yarışmada DAÜ Eczacılık Öğrencileri Birliği Başkanı ve Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu (IPSF) DAÜ Temsilcisi Ayşe Hark ve Öğretim Görevlisi Mustafa Alhadi’nin kuralları açıklamasının ardından, öğrencilere verilen reçetelere göre hazırlama kurallarına uyularak majistral reçeteleri hazırlamaları istendi.

Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasip Cem Özyurt ve Öğretim Görevlisi Emine Dilek Özyılmaz tarafından hazırlama, ambalajlama ve etiketleme olmak üzere 3 farklı kategoride yapılan değerlendirme sonucunda Elnaz Sadi ve Furkan Seçkin birinci gelirken, Marwa Al Ahmad yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Yarışma sonunda tüm katılımcılara katılım sertifikası takdim edildi.