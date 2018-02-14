GAÜ, Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifikası için başvuru kabul ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 2017-2018 Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifikası için 26 Şubat’a kadar başvuru kabul edeceğini açıkladı.

GAÜ’den yapılan açıklamada, sadece KKTC uyruklu mezun ve son sınıf öğrencilerden başvuruları kabul edileceği belirtildi.

www.gau.edu.tr adresinden duyurulacak adayların 26-28 Şubat tarihleri arasında, internet üzerinden ya da GAÜ Öğrenci İşleri Ofisi’nden kayıt işlemlerini yapabileceği ifade edildi.

Başvurularda, mezun öğrencilerin başvuru dilekçesi, kimlik kartı fotokopisi, transkript, lisans diploması ( mezuniyet belgesi); son sınıf öğrencilerin ise başvuru dilekçesi, kimlik kartı fotokopisi, transkript ve öğrenci belgesi ibraz etmesi gerekiyor.