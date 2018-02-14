Yarıyıl Şenliği Masal Atölyesi’yle devam etti

Girne Belediyesi’nin, okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla düzenlediği Yarı Yıl Şenliği kapsamında dün Masal Atölyesi düzenlendi.

Girne Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik, şair Ayşe Tural, Devlet Tiyatroları Sanatçıları Ertaç Hazer ve Cevahir Caşgir çocuklara masallar anlattı.

Cevahir Caşgir’in öncülüğünde masal kahramanlarını da canlandıran çocuklar etkinlik süresince hem eğlenceli hem de eğitici saatler geçirdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Eylül ayında başlayan okul maratonuna Şubat ayında ara verildiğini, belediye olarak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Şubat tatilinde etkinlik yapmak istediklerini söyledi.

Güngördü, “Derslerden uzak, biraz sanat, biraz eğlence ve kendinizi tanıma imkânı yaratmak istedik” dedi.

Güngördü, Masal Atölyesi’ne katkı koyan sanatçılara, çocuklara ve ailelerine etkinliklere katılım gösterdikleri için teşekkür etti.

Yarıyıl Şenliği kapsamında düzenlenen etkinlikler yarın Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde saat 10.00-12.00 saatleri arasında Ritim Atölyesi’yle son bulacak.