GAÜ ile Ürdün Kraliyet Havacılık Akademisi arasında anlaşma

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) “Uluslar Projesi 35” kapsamında, Orta Doğu Misyonu’nu oluşturan GAÜ Ürdün Merkez olarak başlattığı ilk süreçte, Ürdün Kraliyet Havacılık Akademisi ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Ürdün Kraliyet Havacılık Akademisi ile anlaşmaya imza attı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Akpınar şunları söyledi:

“Ürdün Kraliyet Havacılık Akademisi bünyesinde Pilotaj eğitimi almakta olan pilot adayları, Havacılık Yönetim Bölümü’nün derslerini 2 yıl süreyle GAÜ’de alacak ve GAÜ’den mezun olacak. Farklı havacılık ve pilotaj eğitim süreçlerinde Kraliçe Noor Havacılık Yüksek Öğretim Kurumu da yer alacak.”

Üniversite mezunu pilotların döneminin başladığını belirten Akpınar, 2 yıl sonra birçok havayolu şirketlerinde tercihlerin üniversite mezunu pilotlar olacağını kaydetti.

KKTC havayolları taşımacılığına destek oluşturulması toplantısında ise güzel sonuçlar alındığını belirten Akpınar, önümüzdeki günlerde bu konuda başta KKTC Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere ilgili devlet birimlerin bilgilendirileceğini ifade etti.