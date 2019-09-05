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Hayvan üreticilerine tazminatları ödendi

5 Eylül 2019
para

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerine, temmuz ayındaki bazı hastalıklar ve düşükten kaynaklı zararlarının karşılanması için Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” kapsamında ödemeler yapıldı.

Buna göre 111 üreticiye toplam 118 bin 680 TL ödendi.

Genel Tarım Sigortası Fonu’nun açıklamasına göre, temmuz ayında büyükbaş hayvan düşük zararı olan 104 üreticiye 138 vaka için 66 bin 240TL; Brucella Eradikasyon Projesi kapsamında Temmuz ayında hayvanları zarar gören 6 üreticiye 1 büyükbaş ve 88 küçükbaş hayvan için 28 bin 200 TL ve Maedi-visna zararı için bir üreticiye 86 küçükbaş hayvan için 24 bin 240 TL tazminat ödendi.

Açıklamada, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırılığı; hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşuluyla Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekleri duyuruldu.

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