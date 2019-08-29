Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge’la eşleşti

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar, Monaco’da yapılan kura çekimiyle belli oldu. Türk temsilcisi Galatasaray, A Grubu’nda Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge’la eşleşti.