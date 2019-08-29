Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge’la eşleşti
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar, Monaco’da yapılan kura çekimiyle belli oldu. Türk temsilcisi Galatasaray, A Grubu’nda Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge’la eşleşti.
Kura çekimi töreninin yapıldığı salona UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası’nı bir dönem Galatasaray forması da giyen TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi elçisi Hamit Altıntop getirdi.
2013-17 yıllarında Galatasaray forması giyen Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, Arsenal ve Chelsea’nin eski kalecisi Petr Cech, grup kuralarını çekti.
Tören öncesinde profesyonel futbol kariyerini 22 yıl önce noktalayan 53 yaşındaki Fransız Eric Cantona’ya da “UEFA Başkanlık Ödülü” takdim edildi.
Şampiyonlar Ligi’nde 2019-2020 sezonunun grupları şöyle:
A Grubu
– Paris Sain-Germain
– Real Madrid
– Club Brugge
– Galatasaray
B Grubu
– Bayern Münih
– Tottenham
– Olympiacos
– Kızılyıldız
C Grubu
– Manchester City
– Shakhtar Donetsk
– Dinamo Zagreb
– Atalanta
D Grubu
– Juventus
– Atletico Madrid
– Bayer Leverkusen
– Lokomotiv Moskova
E Grubu
– Liverpool
– Napoli
– FC Salzburg
– Genk
F Grubu
– Barcelona
– Borussia Dortmund
– Inter
– Slavia Prag
G Grubu
– Zenit
– Benfica
– Lyon
– RB Leipzig
H Grubu
– Chelsea
– Ajax
– Valencia
– Lille