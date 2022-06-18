Galatasaray’da teknik adam arayışı

Galatasaray’da, yeni sezon planlamasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmızılılarda, teknik adam konusunun çözüme kavuşturulması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Yönetimin ilk adımı, Domenec Torrent ile yolları ayırmak olacak.

Tatilde olan İspanyol teknik adam ile önümüzdeki hafta başında görüşecek Dursun Özbek, sözleşme fesih şartlarını konuşacak.

Torrent ile vedalaştıktan sonra yeni teknik direktör ile ilgili süreç hız kazanacak. Marco Rose ve De Zerbi ile görüşen Galatasaray yönetiminin, yüksek maliyetleri nedeniyle bu isimlerden vazgeçtiği belirtildi.

Listede, Igor Tudor’un dışında yabancı teknik adam kalmadığı öğrenildi. Daha önce sarı kırmızılılarda görev alan Hırvat çalıştırıcı, şu anda boşta bulunuyor.

Galatasaray’da ibre yerli teknik adama dönerse, bu noktada tek adaysa Okan Buruk…

Diğer yandan Galatasaray’da, Sportif A.Ş genel kurulu önümüzdeki hafta yapılacak. Ardından sarı kırmızılılarda futbolda tüm kontrol, Sportif A.Ş.’de belirlenecek isimlerde olacak.

Yönetim, bu süreçte zaman kaybetmeme adına futboldaki tüm yetkiyi başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyesi Erden Timur’a bıraktı.