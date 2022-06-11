Galatasaray’da başkan kim olacak? Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu?

Galatasaray’da beklenen seçim sürecinde son noktaya gelindi. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu arasında geçecek olan başkanlık yarışı, Galatasaray Lisesi’nde saat 10.00’da başladı ve 15.00’te sona erecek. Seçimde 24 sandıkta 8 bin 862 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. İşte başkanlık seçiminin detayları…

Galatasaray’ın sürekli ertelenen ve son bölümü büyük bir yarışa sahne olan seçimi bugün yapılıyor. Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi’nde saat 10.00’da başladı.

Genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek. Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyenin sandık başına gidebilecek.

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi’nde 24 sandık kurulacak ve saat 15.00’te oy kullanma işlemi sona erecek. Galatasaray’ın olağanüstü genel kurulunda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu kulüp başkanı olmak için yarışacak.