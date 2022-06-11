Rusya’dan ABD’ye “siber savaş gerçek savaşa dönüşebilir” uyarısı

Rusya’nın üst düzey diplomatı Andrey Krutskikh, iki ülkenin de sanal provokasyona karşı karşılık verme sözü ve siber dünyada ABD ile kötüleşen bir çatışmanın iki güç arasında gerçek dünyada bir savaşa yol açabileceğini söyledi.

Washington ve Moskova uzun süredir birbirlerine karşı kötü niyetli siber faaliyetler yürüttüklerini yalanlıyor, ancak ABD Siber Komutanlığı Genel Müdürü Paul Nakasone geçen hafta Sky News ile yaptığı röportajda Pentagon’un siber şubesinin “tüm spektrumda bir dizi operasyona dahil olduğunu” doğruladı.

Üst düzey ABD askeri yetkilisinin yorumlarından günler sonra , Rusya’nın bilgi güvenliği alanındaki iş birliği özel temsilcisi Andrey Krutskikh, Kommersant gazetesine verdiği röportajda ABD’yi “Rusya ve müttefiklerine karşı siber saldırganlık başlatmakla” suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, “Emin olun, Rusya hiçbir saldırgan eylemi yanıtsız bırakmayacak” paylaşımı yaptı.

Krutskikh, “Batı tarafından bilgi alanının militarizasyonu ve onu devletlerarası bir çatışma alanına dönüştürme girişimleri, öngörülemeyen sonuçlarla doğrudan bir askeri çatışma tehdidini büyük ölçüde artırdı.” dedi.