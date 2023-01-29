Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde tarih yazıyor

Sezon başında teknik direktörlük görevine Okan Buruk’u getiren ve kadrosunu da Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrick Midtsjö, Dries Mertens, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Juan Mata ve Mauro Icardi gibi önemli oyuncularla takviye eden sarı-kırmızılı kulüp, yaptığı tercihlerin karşılığını görmeye devam ediyor.

Teknik direktör Okan Buruk idaresinde Spor Toto Süper Lig’de 10 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 olmak üzere 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, bu başarısıyla yeni rekorlara imza attı.

Süper Lig’in, profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959’dan itibaren resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında ulaştığı 13 maçlık galibiyet serisini egale eden sarı-kırmızılı takım, aynı zamanda lig tarihinde bir sezon içerisinde ilk kez üst üste 10 maç kazanma başarısı gösterdi.

Okan Buruk, Galatasaray’da da 13 maçlık galibiyet serisiyle Mustafa Denizli’nin rekoruna ortak olurken, ligde de bir sezon içinde en uzun galibiyet serisi yaşayan ilk teknik direktör de oldu.