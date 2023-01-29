Laboratuvarda üretilen yapay tavuk etini deneyen gazeteci: Gaz yaptı

Laboratuvarda üretilen yapay tavuk etini deneyen bir teknoloji muhabiri, tartışmalı ürünün “gaz yaptığını” öne sürdü.

ABD’li teknoloji sitesi Inverse’ün muhabiri John Wenz, meraklı okurlar için yapay eti denedikten sonra “günün geri kalanında gazının olduğunu” dile getirdi.

Öte yandan, muhabir herhangi bir sağlık kontrolünden geçmediği için gaz belirtilerinin de kesin olarak yapay ete atfedilmesi mümkün değil.

“Şişkinliğimle laboratuvar eti arasında doğrudan bir bağlantı kurmak imkansız” diyen Wenz, şöyle ekledi:

Ancak bundan bahsetmek zorundaydım.

Bazı uzmanlar, biyoreaktörlerde yetiştirilen gerçek hayvan hücrelerinden yapılan yapay etlerin yakın gelecekte market raflarını dolduracağına inanıyor.

Bazıları ise bunların üretiminin son derece pahalı olduğunu ve dolayısıyla halk arasında yaygınlaşmasının o kadar da kolay olmayacağı görüşünde.

Bunun yanı sıra yapay etler, iklim krizine neden olan sera gazı salımına katkıda bulunan çiftlik hayvanlarının alternatifi olarak lanse edilse de bu konuda herkes hemfikir değil.

Örneğin, veganlar bu etlerin de gerçek hayvan hücrelerinden yapıldığını ve dolayısıyla çiftlik hayvanlarına gerçek bir alternatif olmadıklarını savunuyor.

Kendi gelir kaynaklarını kaybetme endişesi taşıyan çiftçiler de bu teknolojiye tepkili.

Ancak tüm bunların ötesinde birçok kişinin aklında yapay et tadımının nasıl bir deneyim olduğu sorusu var.

Muhabir Wenz işte bu konuda okurlarını aydınlatma amacıyla UPSIDE Foods adlı firmanın laboratuvarda yetiştirdiği tavuk etinden tatmaya karar verdi.

Ürünün dokusunun gerçek tavuk etine yakın olduğunu belirten gazeteci, çiğneme deneyimini de şu sözlerle anlattı:

Verdiği his neredeyse tavukla balık arasında.

Günün geri kalanındaki şişkinliğine rağmen “kramp ya da acı hissetmediğini” aktaran Wenz, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ama sindirim sistemim, ‘Hımm bu da ne? Bunu beğenmeyebilirim’ der gibiydi.

Independent Türkçe, Futurism, Inverse

Derleyen: Çağla Üren