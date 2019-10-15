FutbolSpor

Galatasaray Kulübü’nden istifa çağrısı

15 Ekim 2019

Galatasaray yönetimi, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nu istifaya davet etti.

Mustafa Cengiz başkanlığındaki Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nu istifaya davet etti.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

“9 Ekim 2019 tarihinde yapılan Divan Kurulu Toplantısı’nda Divan Kurulu Başkanı Sayın Eşref Hamamcıoğlu tarafından, Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’e hitaben; doğruyu söylemeyen, ciddiyetsiz, Galatasaray’dan faydalanan, temsil becerisine sahip olmayan, marka değerini yıpratan; yine Başkanımız ve Yönetim Kurulumuza hitaben “Hadlerini bilecekler” ifadeleri kullanılmış, Denetim Kurulu ise tetikçilikle suçlanmıştır.

Marka değerinin yıpratıldığından şikayetçi olan Divan Kurulu Başkanı’nın, son iki yılın şampiyonu, son 10 yıldan bu yana ilk defa iki yıl üst üste kar açıklayan kulübümüzün uçuruma gittiğini, yine Başkanımızı camiayı bölmek ile suçlayarak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin bir kısmının da kendisi gibi düşündüğünü söylemesi ve bu şekilde Yönetim Kurulu ve diğer kurullar arasına nifak sokma ve yönetimi bölme çabası da ibretliktir.

Divan Başkanı’nın yaptığı bu tarihi yanlıştan dönmesini umarak ani bir reaksiyon vermek yerine bir süre beklemeyi tercih ettik. Ancak bu konuda herhangi bir düzeltme çabası göstermek bir tarafa, iki gün sonra kurucumuz merhum Ali Sami Yen’in kabri başında Sayın Hamamcıoğlu’nun nezaket dışı davranışına şahit olduk.

Daha önce, Divan Kurulu toplantılarında yönetimimize karşı yaptığı haksız konuşmaları için 14 Ocak 2019 tarihinde kendisini bir yazı ile uyarmamıza rağmen (uyarı yazımızın Divan Kurulu toplantılarında okunmasından ısrarla imtina edilmiştir) hem Başkanlık makamının kutsallığından, yüceliğinden, saygı gösterilmesi gerekliliğinden bahsedip hem de muhalefet lideri gibi, genel kurul tarafından seçilmiş Başkan ve Yönetim Kurulu’na karşı hakarete varan söylemlerine devam eden, sürekli rol çalma görüntüsü veren Divan Kurulu Başkanı her açıdan kulübümüze zarar verdiği gibi meşruiyetini de yitirmiştir.

Bu nedenlerden dolayı, Yönetim Kurulu olarak Divan Kurulu Başkanı Sayın Eşref Hamamcıoğlu’nu istifaya davet ediyoruz.”

Etiketler

İlgili Makaleler

İtalya: Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da oynanmasın

15 Ekim 2019

Kuzey Kore, 29 yıl sonra Güney Kore ile sahasında maç yaptı

15 Ekim 2019

Ronaldo 700. golünü attı

15 Ekim 2019
Ahmet Özsoy

İnanan kazandı

15 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı