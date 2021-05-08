Galatasaray – Beşiktaş : 3-1

Galatasaray, Süper Lig’in 40. haftasında lider Beşiktaş’ı 3-1 yendi.
Sonucu merakla beklenen derbinin ardından Süper Lig’de şampiyonluk yarışı kızıştı.
Türk Telekom Stadında 3-1 mağlup eden şampiyonluk umutlarını son iki haftaya taşıdı. Rakibiyle arasındaki puan farkını 3’e indirdi.
Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Ryan Babel ve 42. dakikada penaltıdan Falcao ağlarla buluşturdu. Arda Turan 76. dakikada farkı ikiye çıkaran isim oldu. 3-1
Beşiktaş’ın golünü ise 42. dakikada Ghezzal kaydetti.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 78’e yükseltirken, lider Beşiktaş 81 puanda kaldı.