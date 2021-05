Canaltay:Tüm fedakar annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay “Anneler Günü” dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Canaltay mesajında şunları kaydetti:

“Bu ülke insanı, hani hep deriz ya, “kendini bildi bileli…”

Hep mücadele etti. Elde ettiği her şeyi, büyük ve güzel hikayelere borçlu. İçerisinde acı da var, tatlı da. Ama ne hak ettiyse, içerisinde alın teri ve mücadele var.

Tarihimiz boyunca her mücadelede kadın en ön saflarda yer aldı. Her mücadelede kadın emeği, her mücadelede anne emeği var.

Yine zor bir dönemden geçerken, Anneler Günü’nü kutluyoruz.

Bu zor dönemde de Kıbrıs Türk kadınına önemli görevler düşüyor.

Bu ülkede tarih boyu Kıbrıs Türkü bir arada, dirlik içinde olmuşsa anne kavramının önemi büyük.

Bizi bir arada tutan, bizi güçlü kılan, geçmişi geleceğe taşıyan tüm fedakar annelerimizin ANNELER GÜNÜ kutlu olsun.”