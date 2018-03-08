Gabriel için karar verildi

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Başbakan Angela Merkel liderliğinde kurulacak yeni hükümette yer almayacağını açıkladı.

Facebook sayfasından açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, “SPD’nin yeni liderleri Olaf Scholz ve Andrea Nahles, yeni hükümette yer alamayacağım konusunda beni bilgilendirdi. Parti’me yaptığım hizmet büyük bir onurdu. Müteşekkirim.” açıklaması yaptı.

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti SPD ile Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU’nun koalisyon sözleşmesi üzerine anlaşmaları sonrası açıklama yapan SPD eski Genel Başkanı Martin Schulz yeni hükümette dışişleri bakanı olarak yer almaya karar verdiğini açıklamıştı.

Schulz’un bu açıklamaları sonras zehir zemberek bir açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, partisini kendisine verilen sözü tutmamakla itham etmişti.

Gabriel açıklamasında, “Geriye kalan, partimiz Sosyal Demokrat Parti’de (SPD) birbirimize karşı yaklaşımımızın saygısız ve verilen sözlerin değersiz hale gelmiş olmasından duyduğum üzüntü” diye konuşmuştu.

Sosyal Demokrat Parti içerisinde başlayan tartışma Martin Schulz’un partinin liderliğinden istifa etmesiyle sonuçlanmıştı. SPD liderliğine seçilmesi beklenen Andrea Nahles’in de Sigmar Gabriel’le yıldızının barışmadığı biliniyor.