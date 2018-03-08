Ergüçlü yeni bir diziyle ekranlara geliyor

Ülkemizin Türkiye’deki gurur kayağı Hazar Ergüçlü; Çağatay Ulusoy, Okan Yalabık, Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Kurtuluş’un yer aldığı “Netflix”in ilk Türk orijinal dizisinin başrol oyuncuları arasında bulunuyor.

Başrollerinde ülkemizin yetiştirdiği ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, Çağatay Ulusoy, Okan Yalabık, Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Kurtuluş’un yer aldığı “Netflix”in ilk Türk orijinal dizisinin çekimleri İstanbul’da başladı. Setten ilk kareler de yayınlandı.

Bu yılın ikinci yarısında gösterime girecek fantastik drama türündeki yapımın kamera arkasında son yıllarda yıldızı parlayan yönetmen Can Evrenol ve ödüllü görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki bulunuyor. Görsel efektlerini Gradient Effect’in üstleneceği dizinin prodüksiyon tasarımı ise Deniz Göktürk’e emanet.

Çağatay Ulusoy’un İstanbul’un son muhafızı Hakan’ı canlandırdığı dizide, Faysal rolünde Hakan’ın imrendiği başarılı bir iş adamı olarak Okan Yalabık’ı izleyeceğiz. Ayça Ayşin Turan, Faysal’ın şirketlerinde yönetici olarak çalışan, aynı zamanda Hakan’ın ilgi duyduğu Leyla karakterini canlandırırken, Zeynep’e Hazar Ergüçlü hayat verecek. Mehmet Kurtuluş ise Faysal’ın sağ kolu Mazhar olarak ekranda olacak.

Dizi, tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul’u korumak zorunda olduğunu öğrendikten sonra tüm dünyası altüst olan Hakan’ın serüvenini anlatıyor. Hikayenin başında Doğu ve Batı’nın birleştiği 15 milyonluk şehirde sıradan bir genç olarak hayatını sürdüren Hakan kahraman olmaktan çok uzaktır.