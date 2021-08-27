G.Ç: Hesaba vurunca 15’inden sonra gene açız!

Başbakan Ersan Saner bugün BRT ekranlarında “Testlerin 21 günde bir uygulanacak olmasının vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandığını” söylese de durum öyle değil.

Haber merkezimize ulaşan bir annenin mesajını yorumsuz yayınlıyoruz:

“Ne zaman görürsünüz mesajımı bilmem… İsterseniz isimsiz yayınlayın… Tabi size göre ne kadar doğru bilmem ama şu anda 1 bardak yoğurdum ve biraz da mercimeğim var… 60 TL param ay başına 4 gün var olsa ne olacak ki!

6 ay kapandık… Kira birikti… Ev sahibi istiyor… Onu kapatsam geriye kalanla okul ihtiyacını mı su, elektrik, kira yoksa boğazımızı mı? Hesaba da vurunca 15’inden sonra gene açız… Yazıklar olsun! Çocuklarımızın yüzüne bakamıyoruz… Liseye giden çocuğum var… “Ben tokum” deyip gece bir öğün bulduğunu yiyor… Ayıp günah! Ayda 1 et alıyorduk onu da teste vereceğiz şükür… Kendimden geçtim inşallah 3. sayfalara düşmeyiz bir aile daha yok oldu diye! Saygılar…”