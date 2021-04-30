Futbolda takım antrenmanları 17 Mayıs’ta başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu futbolda takım antrenmanlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Hasan Sertoğlu yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı ile yapmış olduğu görüşmeler neticesinde 17 Mayıs 2021 tarihi itibariyle takım antrenmanlarının başlayabileceğini belirtti.

Başkan Sertoğlu’nun açıklaması şöyle;

“Değerli camiam, bilindiği üzere daha önce açıklamış olduğumuz 2021-2022 Futbol Sezonu planlaması sonrasında sizlerden bir müddet daha antrenmanlar konusunda sabretmenizi rica etmiştim.

Bu konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Sayın Ünal Üstel ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Dr. Duriye Oygar ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, antrenmanların başlayıp kesintiye uğramadan devam edebilmesi için 17 Mayıs 2021 tarihine kadar beklenilmesi ve bu tarihten itibaren de takım antrenmanlarının başlaması konusunda mutabakata varılmıştır. Sağlık Bakanı Sayın Ünal Üstel ve Bakanlık Müsteşarı Sayın Dr. Duriye Oygar’a anlayışlarından ve bize göstermiş oldukları yakın ilgilerinden dolayı camiam adına teşekkür ederim.

Bu görüşme sonrasında Spor Dairesi Müdürü Sayın Fuat Tek ile de bir toplantı gerçekleştirdik ve Sağlık Bakanlığı’nın 17 Mayıs 2021 tarihi itibariyle takım antrenmanlarına başlayabileceğimizi bize ilettiğini ve bundan dolayı da antrenman sahalarının mümkün olduğunca çabuk hazırlanmasını kendisinden rica ettik. Sayın Fuat Tek de eldeki imkanlar doğrultusunda en kısa sürede hem antrenman sahalarının hem de stadyumların eksiklerinin giderileceğini bizlere iletti.

Tüm futbol takımlarının bu gelişmeler ışığında kendi programlarını yapıp arzu eden kulübümüzün 17 Mayıs 2021 tarihi itibariyle takım antrenmanlarına başlayabileceğini bildirirken, toplum sağlığı için tüm takımlarımızın Sağlık Bakanlığı’nın aldığı karara uymasını rica ederim.

Saygılarımla,”