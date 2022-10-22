Spor
Futbolda sonuçlar ve maç programı
Futbolda sonuçlar ve maç programı
Futbolda sonuçlar ve maç programı şöyle:
21 Ekim Cuma
AKSA Süper Lig
Göçmenköy – Mesarya:0-0
Bugün
AKSA Süper Lig
Türk Ocağı – Çetinkaya: 3-0
Yenicami – Cihangir: 0-0
Hamitköy – Y.Dumlupınar: 0-1
Mağusa T. Gücü – CB Gençlik Gücü: 5-1
AKSA Birinci Lig
Esentepe – İncirli: 0-0
M. Karşıyaka – Lapta:2-0
Yenierenköy – Binatlı:1-1
Baf Ü. Yurdu – Düzkaya:1-0
Yarın
AKSA Süper Lig
Sadık Cemil Stadı: M. Değirmenlik – K. Kaymaklı(Ali Özer)
Şht. Şevket Kadir Stadı: M. A. Yeşilova – Lefke(Arif Malek)
Gönyeli Stadı:Gönyeli – Doğan T. Birliği(Emre Öztaşlı)
AKSA Birinci Lig
Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Ü.Maraş(Şakir Azizoğlu)
Adem Nural Stadı:Dörtyol – Yeniboğaziçi(Mustafa Öztugay)
Mustafa Üçöz Stadı: M.H.Yılmazköy – P.L. G. Birliği(Hüseyin Eyyüpler)
Mete Adanır Stadı:Girne H. Evi – Yalova(Utku Hamamcıoğlu)