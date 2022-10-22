Spor

Futbolda sonuçlar ve maç programı

22 Ekim 2022









Futbolda sonuçlar ve maç programı



Futbolda  sonuçlar ve maç programı şöyle:

21 Ekim Cuma

AKSA Süper Lig

Göçmenköy – Mesarya:0-0

 

Bugün

AKSA Süper Lig

Türk Ocağı – Çetinkaya: 3-0

Yenicami – Cihangir: 0-0

Hamitköy – Y.Dumlupınar: 0-1

Mağusa T. Gücü – CB Gençlik Gücü: 5-1

 

AKSA Birinci Lig

Esentepe – İncirli: 0-0

M. Karşıyaka – Lapta:2-0

Yenierenköy – Binatlı:1-1

Baf Ü. Yurdu – Düzkaya:1-0

 

Yarın

AKSA Süper Lig

Sadık Cemil Stadı: M. Değirmenlik – K. Kaymaklı(Ali Özer)

Şht. Şevket Kadir Stadı: M. A. Yeşilova – Lefke(Arif Malek)

Gönyeli Stadı:Gönyeli – Doğan T. Birliği(Emre Öztaşlı)

 

AKSA Birinci Lig

Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Ü.Maraş(Şakir Azizoğlu)

Adem Nural Stadı:Dörtyol – Yeniboğaziçi(Mustafa Öztugay)

Mustafa Üçöz Stadı: M.H.Yılmazköy – P.L. G. Birliği(Hüseyin Eyyüpler)

Mete Adanır Stadı:Girne H. Evi – Yalova(Utku Hamamcıoğlu)



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22 Ekim 2022