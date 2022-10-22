Spor

Futbolda sonuçlar ve maç programı

22 Ekim 2022









Futbolda  sonuçlar ve maç programı şöyle:

21 Ekim Cuma

AKSA Süper Lig

Göçmenköy – Mesarya:0-0



 

22 Ekim Cumartesi

AKSA Süper Lig

Türk Ocağı – Çetinkaya: 3-0

Yenicami – Cihangir: 0-0

Hamitköy – Y.Dumlupınar: 0-1

Mağusa T. Gücü – CB Gençlik Gücü: 5-1

 

AKSA Birinci Lig

Esentepe – İncirli: 0-0

M. Karşıyaka – Lapta:2-0

Yenierenköy – Binatlı:1-1

Baf Ü. Yurdu – Düzkaya:1-0

 

23 Ekim Pazar

AKSA Süper Lig

M. Değirmenlik – K. Kaymaklı

M. A. Yeşilova – Lefke

Gönyeli – Doğan T. Birliği

 

AKSA Birinci Lig

Mormenekşe – Ü.Maraş

Dörtyol – Yeniboğaziçi

M.H.Yılmazköy – P.L. G. Birliği

Girne H. Evi – Yalova



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22 Ekim 2022






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