Spor
Futbolda sonuçlar ve maç programı
Futbolda sonuçlar ve maç programı şöyle:
21 Ekim Cuma
AKSA Süper Lig
Göçmenköy – Mesarya:0-0
22 Ekim Cumartesi
AKSA Süper Lig
Türk Ocağı – Çetinkaya: 3-0
Yenicami – Cihangir: 0-0
Hamitköy – Y.Dumlupınar: 0-1
Mağusa T. Gücü – CB Gençlik Gücü: 5-1
AKSA Birinci Lig
Esentepe – İncirli: 0-0
M. Karşıyaka – Lapta:2-0
Yenierenköy – Binatlı:1-1
Baf Ü. Yurdu – Düzkaya:1-0
23 Ekim Pazar
AKSA Süper Lig
M. Değirmenlik – K. Kaymaklı
M. A. Yeşilova – Lefke
Gönyeli – Doğan T. Birliği
AKSA Birinci Lig
Mormenekşe – Ü.Maraş
Dörtyol – Yeniboğaziçi
M.H.Yılmazköy – P.L. G. Birliği
Girne H. Evi – Yalova