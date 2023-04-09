Futbolda sonuçlar ve maç programı
Birinci Lig
Cuma
GHE-PL G.Birliği: 1-2
Dün
Baf Ü. Yurdu – Yeniboğaziçi: 2-3
Dörtyol – Düzkaya:1-4
Esentepe – Yenierenköy:5-0
Ünimar Maraş – İncirli: 4-0
M. Karşıyaka – M. H. Yılmazköy: 3-0
Yalova – Lapta:3-0
Mormenekşe – Binatlı: 1-1
Süper Lig
Dün
Gönyeli – Cihangir: 1-3
Türk Ocağı – Göçmenköy: 3-2
CB Gençlik Gücü – Lefke: 3-2
Bugün
Yenicami – Doğan T. Birliği: 1-1
K. Kaymaklı – Çetinkaya: 2-1
Merit A. Yeşilova – Hamitköy: 1-0
Yarın
Mağusa T. Gücü – Y. Dumlupınar
Utku Hamamcıoğlu
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