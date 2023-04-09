Futbolda sonuçlar ve maç programı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Nisan 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Futbolda sonuçlar ve maç programı

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Futbolda 3. haftanın sonuçları ve program

Futbolda sonuçlar ve maç programı


Birinci Lig

Cuma

GHE-PL G.Birliği: 1-2

Dün

Baf Ü. Yurdu – Yeniboğaziçi: 2-3

Dörtyol – Düzkaya:1-4

Esentepe – Yenierenköy:5-0

Ünimar Maraş – İncirli: 4-0

M. Karşıyaka – M. H. Yılmazköy: 3-0

Yalova – Lapta:3-0

Mormenekşe – Binatlı: 1-1

Süper Lig

Dün

Gönyeli – Cihangir: 1-3

Türk Ocağı – Göçmenköy: 3-2

CB Gençlik Gücü – Lefke: 3-2

 

Bugün

Yenicami – Doğan T. Birliği: 1-1

K. Kaymaklı – Çetinkaya: 2-1

Merit A. Yeşilova – Hamitköy: 1-0

Yarın

Mağusa T. Gücü – Y. Dumlupınar
Utku Hamamcıoğlu

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Tags:Futboldamaçprogramısonuçlar
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