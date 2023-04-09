Ali Yöney, K.Kaymaklı-Çetinkaya maçını yorumladı; Kaymaklı kazanmayı bildi.

Futbol Süper Lig’de alt sıraları ilgilendiren müsabakanın galibi Küçük Kaymaklı oldu. Geçen hafta zorlu Doğan deplasmanında kazanan K.Kaymaklı’nın moral ve motivasyon yüksekliği bu maça yansıdı.

Ezeli rakibi Çetinkaya’yı Ruso’da tek farklı skorla mağlup etti ve Süper Ligde 30 puana ulaştı, Çetinkaya ise 20 puanda kaldı.

K.Kaymaklı başarılı bir takım oluşturdu. Felix maçın ilk bölümünde sakatlık yaşayıp oyuna devam edememesine rağmen Emre hocam ve takımının iyi yolda olduğunu söyleyebiliriz. Savunmada Bahadır iyi mücadele verdi. Yerinde yapmış olduğu müdahaleler önemliydi. Çetinkaya’ya da güzel bir gol kaydetti.

Mücadelenin son bölümüne girilirken 2-0’dan skoru 2-1’e getiren Çetinkaya beraberlik için atak geliştirirken, K.Kaymaklı topu kalelerinden uzak tutarak kazanmayı başardı.

Çetinkaya kaybedecek bir oyun ortaya koymadı. Karşısında güçlü bir Kaymaklı savunması vardı. Kaymaklı iyi takım oyunu oynadı ve kazanmayı hak etmişti açıkça.

Hakem Mehmet Sezener’in 1 kararı tartışılırdı. Çetinkaya’nın geliştirdiği hızlı atakta K.Kaymaklı savunmasından Sena’nın müdahalesi ve hakemin devam kararı tartışmaya açık pozisyondu.

K.Kaymaklı gençlerini beğendim. Başkan Akay Aşina gençlerle eski Kaymaklı ruhunu getirmiş gibi. Tebrikler.