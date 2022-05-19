Futbolda KKTCELL U15 Ligi şampiyonu Doğan Türk Birliği

Futbolda KKTCELL U15 Ligi final maçı Atatürk Stadı’nda kalabalık seyirci önünde oynandı.

Küçük Kaymaklı ile Doğan Türk Birliği U15 takımlarının karşılaştığı final maçında geleceğimizin futbolcuları büyük takdir topladı.

Baştan sona kıyasıya çekişme ve heyecana sahne olan U15 finalinde normal süre golsüz eşitlikle sona erdi. Normal süresi 80 dakika oynanan U15 final maçının kazananını penaltı atışları belirledi.

Küçük Kaymaklı U15 takımı 2 penaltı atışından yararlanamazken, Doğan Türk Birliği U15 takımı kullandığı 4 penaltıyı da gole çevirdi ve 4-2’lik üstünlükle şampiyon oldu.

KKTCELL U15 Ligi finalinde penaltılarda Küçük Kaymaklı’yı 4-2 mağlup ederek şampiyon olan Doğan Türk Birliği U15 futbolcuları maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Yöneticileri, antrenörleri, aileleri ve taraftarları ile şampiyonluk sevinci yaşayan Doğan U15 oyuncuları ile birlikte Küçük Kaymaklı U15 futbolcuları da izleyenlerden alkış aldı.

Final gecesi sonunda düzenlenen törende U15 şampiyonu Doğan Türk Birliği’ne kupasını KKTCELL Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde görevli TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Koordinatörü Mithat Tekçam verirken, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da törende futbolcuları ve maçı yöneten hakemleri tebrik etti.