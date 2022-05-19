19 Mayıs 1919’da ne oldu?

19 Mayıs 1919 tarihinin yıl dönümü Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak her yıl coşku ile kutlanıyor. Ülkenin dört bir yanı bayraklarla süslenirken, okullarda ve pek çok yerde etkinlikler düzenleniyor. Peki, 19 Mayıs 1919 günü ne oldu? Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın anlamı ve önemi nedir?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, sadece kuru bir bayram günü veya resmi tatil yapılan bir gün olmaktan çok öte bir gün. Türkiye‘de 19 Mayıs 1919 tarihinde yakılan bağımsızlık ateşi aradan geçen 103 yıl sonra bile hiç sönmeden yanmaya devam ediyor. İşte 19 Mayıs 1919 tarihi ve Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın anlamı ve önemi…

19 MAYIS 1919 GÜNÜ NE OLDU?

19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a geldi. Bandırma Vapuru ile 16 Mayıs’ta başlayan bu yolculuk Samsun’da sona ermiş olsa da aslında Türkiye’nin kurtuluş ve bağımsızlık yolunun başlangıcı oldu.

ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR

BAYRAMI’NIN ANLAMI VE ÖNEMİ

Milli bayramlarımız arasında yer alan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı aslında diğer tüm milli bayramlarımızın kaynağında yer almaktadır. Zira Kurtuluş Savaşı’nın ilk ateşi 19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a gelmesiyle yakıldı.

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Türkiye’nin zor koşullar altın yaşamakla birlikte yurdun dört bir yanı işgal altına alınmıştı. Kurtuluş için çareler aranırken, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu’ya geçerek Kurtuluş Savaşı için Türk milletini bir araya toplamayı planladı. Bunun ilk adımı ise Samsun’a gitmek oldu.

Atatürk, Bandırma Vapuru ile 16-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği bu yolculuk ve ardından Samsun’a çıkışına Nutuk’ta yer vererek bu büyük adımın önemini vurgulamıştır.

Gençlik ve Spor Bayramı ilk kez 1926 yılında Gazi Günü adı ile Samsun’da kutlanmış, 24 Mayıs 1935 tarihinde de Atatürk Günü adı ile resmiyet kazanmıştır. İlk 19 Mayıs kutlamaları Beşiktaş’ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı’nda kutlanmış, Galatasaray ve Fenerbahçe’den yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir.

Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi’nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü’nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı” adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk’ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesi’nden sonra “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” adını almıştır.