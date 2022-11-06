Spor
Futbolda 7.hafta maç sonuçları
Futbolda 7.hafta maç sonuçları
Futbolda 7.hafta maç sonuçları şöyle:
Süper Lig
Cuma
T.Ocağı – Cihangir 1-3
M.A.Yeşilova – Y.Dumlupınar 2-4
Yenicami – Mesarya 0-1
M.Türk Gücü – Çetinkaya 5-0
Gönyeli – K.Kaymaklı 1-2
Bugün
M.Değirmenlik – Lefke 3-1
Hamitköy – Göçmenköy 2-1
C.B.G.Gücü – Doğan T.B. 0-3
Birinci Lig
Cumartesi
Mormenekşe – Lapta 3-1
M.Karşıyaka – P.L.G.Birliği 2-1
Dörtyol – Binatlı 0-4
M.H.A.Yılmazköy – Yenierenköy 5-1
Yalova – Düzkaya 1-0
Bugün
Esentepe – Yeniboğaziçi 5-1
G.Halk Evi – İncirli 3-0
B.Ülkü Yurdu – Ü.Maraş 1-1