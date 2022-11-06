Spor

Futbolda 7.hafta maç sonuçları

6 Kasım 2022









Futbolda 7.hafta maç sonuçları



Futbolda 7.hafta maç sonuçları şöyle:

Süper Lig

Cuma

T.Ocağı – Cihangir 1-3

M.A.Yeşilova – Y.Dumlupınar 2-4

Yenicami – Mesarya 0-1

M.Türk Gücü – Çetinkaya 5-0

Gönyeli – K.Kaymaklı 1-2

Bugün

M.Değirmenlik – Lefke 3-1

Hamitköy – Göçmenköy 2-1

C.B.G.Gücü – Doğan T.B. 0-3

Birinci Lig

Cumartesi

Mormenekşe – Lapta 3-1

M.Karşıyaka – P.L.G.Birliği 2-1

Dörtyol – Binatlı 0-4

M.H.A.Yılmazköy – Yenierenköy 5-1

Yalova – Düzkaya 1-0

Bugün

Esentepe – Yeniboğaziçi 5-1

G.Halk Evi – İncirli 3-0

B.Ülkü Yurdu – Ü.Maraş 1-1



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6 Kasım 2022




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