Dünya

Somali’de askeri kampa intihar saldırısı: 5 ölü

6 Kasım 2022
Somali






Somali’de askeri eğitim kampına düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.

Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf, basına yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu’da askeri eğitim merkezini hedef alan intihar saldırısının düzenlendiği bilgisini paylaştı.




Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Yusuf, 11 kişinin yaralandığını kaydetti.



Askeri yetkili Abdirahman Ali ise terör örgütü Eş-Şebab’ın üstlendiği saldırıda askeri kamp bölgesindeki yoldan geçen sivillerin de yaralandığı bilgisini verdi.



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6 Kasım 2022




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