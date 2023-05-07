Futbolda 30. haftanın sonuçları
Futbolda 30. haftanın sonuçları şöyle:
Süper Lig
Dün
Yenicami-Gönyeli: (Ertelendi)
MA Yeşilova- Mağusa Türk Gücü: 3-4
Dumlupınar-Lefke: 2-1
Bugün
DTB-Cihangir: 2-0
Hamitköy-CB G.Gücü: 0-3
Göçmenköy-Kaymaklı: 2-0
Mesarya-Çetinkya: 5-3
Birinci Lig
Düzkaya-Yeniboğaziçi: Ertelendi
PL Gençler Bİrliği-Lapta: 1-1
MH Yılmazköy-Yalova: Ertelendi
Yenierenköy-Ü.Maraş: 4-5
M.Karşıyaka-GHE: 4-1
Esentepe-Mormenekşe: 6-0
Dörtyol-BÜY: 3-0
Binatlı-İncirli: 2-1
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