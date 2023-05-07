Futbolda 30. haftanın sonuçları - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mayıs 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Futbolda 30. haftanın sonuçları

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Futbolda 30. haftanın sonuçları

Futbolda 30. haftanın sonuçları şöyle:

Süper Lig

Dün

Yenicami-Gönyeli: (Ertelendi)

MA Yeşilova- Mağusa Türk Gücü: 3-4

Dumlupınar-Lefke: 2-1

Bugün

DTB-Cihangir: 2-0

Hamitköy-CB G.Gücü: 0-3

Göçmenköy-Kaymaklı: 2-0

Mesarya-Çetinkya: 5-3

 Birinci Lig

Düzkaya-Yeniboğaziçi: Ertelendi

PL Gençler Bİrliği-Lapta: 1-1

MH Yılmazköy-Yalova: Ertelendi

Yenierenköy-Ü.Maraş: 4-5

M.Karşıyaka-GHE: 4-1

Esentepe-Mormenekşe: 6-0

Dörtyol-BÜY: 3-0

Binatlı-İncirli: 2-1

 

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