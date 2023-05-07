Süper Lig play-out grubu belli oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mayıs 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Süper Lig play-out grubu belli oldu

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Süper Lig play-out grubu belli oldu

Futbol Süper Lig’de 30. Hafta maçları ile play out grubuna kalan takımlar belli oldu. Bugünkü maçlarda Göçmenköy rakibi Küçük Kaymaklı’yı 2-0 mağlup etti ve Play Out grubu dışında kaldı. Normal sezonda Miracle Değirmenlik ve Gönyeli takımları lige direkt olarak veda etmişti.  Küme düşecek 3. Takımı belirleyecek Play Out grubunda yer alan Çetinkaya, China Bazaar Gençlik Gücü, Türk Ocağı ve Hamitköy takımlarından biri maçların tamamlanmasıyla birlikte lige veda eden son takım olacak.Statü gereği normal sezonda toplanan puanların yarıya bölüneceği Play Out Grubu’nda sıralama şöyle olacak.

PLAY-OUT GRUBU SIR ALAMA

Çetinkaya              13 puan

CB Gençlik Gücü  13 puan

Hamitköy               12 puan

Türk Ocağı             12 puanda

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