Süper Lig play-out grubu belli oldu
Futbol Süper Lig’de 30. Hafta maçları ile play out grubuna kalan takımlar belli oldu. Bugünkü maçlarda Göçmenköy rakibi Küçük Kaymaklı’yı 2-0 mağlup etti ve Play Out grubu dışında kaldı. Normal sezonda Miracle Değirmenlik ve Gönyeli takımları lige direkt olarak veda etmişti. Küme düşecek 3. Takımı belirleyecek Play Out grubunda yer alan Çetinkaya, China Bazaar Gençlik Gücü, Türk Ocağı ve Hamitköy takımlarından biri maçların tamamlanmasıyla birlikte lige veda eden son takım olacak.Statü gereği normal sezonda toplanan puanların yarıya bölüneceği Play Out Grubu’nda sıralama şöyle olacak.
PLAY-OUT GRUBU SIR ALAMA
Çetinkaya 13 puan
CB Gençlik Gücü 13 puan
Hamitköy 12 puan
Türk Ocağı 12 puanda