Futbolda 2.haftanın maç programı açıklandı
Futbolda sezonun 2.hafta maç program açıklandı
30 Eylül Cuma
AKSA SÜPER LİG
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
19.00: Doğan T.B. – Dumlupınar
1 Ekim Cumartesi
AKSA SÜPER LİG
Gönyeli Stadı
16.30: Gönyeli – Türk Ocağı
Lefkoşa Atatürk Stadı
16.30: G.Gücü – A.Yeşilova
Lefke 16 Ağustos Stadı
16.30: Lefke – Göçmenköy
AKSA 1.LİG
İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı
16.30: İncirli – M.H.Yılmazköy
Şht.Şevket Kadir Stadı
16.30: Lapta – Yenierenköy
Osman Ergün Mehmet Stadı
16.30: Yeniboğaziçi – Binatlı
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
16.30: Düzkaya – Gençler Birliği
2 Ekim Pazar
AKSA SÜPER LİG
Şht.Hüseyin Ruso Stadı
16.30: K.Kaymaklı – Yenicami
Atatürk Stadı
16.30: Çetinkaya – Hamitköy
Cihangir Stadı
16.30: Cihangir – Mesarya
AKSA 1.LİG
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
16.30: Girne Halk Evi – Mormenekşe
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
16.30: Baf Ülkü Yurdu – Esentepe
Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı
16.30: Yalova – M.Karşıyaka
Maraş Necip Halil Kartal Stadı
16.30: Maraş – Dörtyol
3 Ekim Pazartesi
AKSA SÜPER LİG
Dr.Fazıl Küçük Stadı
19.00: M.Türk Gücü – Değirmenlik