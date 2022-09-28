Spor

Futbolda 2.haftanın maç programı açıklandı

28 Eylül 2022









Futbolda sezonun 2.hafta maç program açıklandı



30 Eylül Cuma

AKSA SÜPER LİG

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

19.00: Doğan T.B. – Dumlupınar

 

1 Ekim Cumartesi

AKSA SÜPER LİG

Gönyeli Stadı

16.30: Gönyeli – Türk Ocağı

 

Lefkoşa Atatürk Stadı

16.30: G.Gücü – A.Yeşilova

 

Lefke 16 Ağustos Stadı

16.30: Lefke – Göçmenköy

 

AKSA 1.LİG

İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı

16.30: İncirli – M.H.Yılmazköy

 

Şht.Şevket Kadir Stadı

16.30: Lapta – Yenierenköy

 

Osman Ergün Mehmet Stadı

16.30: Yeniboğaziçi – Binatlı

 

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

16.30: Düzkaya – Gençler Birliği

 

2 Ekim Pazar

AKSA SÜPER LİG

Şht.Hüseyin Ruso Stadı

16.30: K.Kaymaklı – Yenicami

 

Atatürk Stadı

16.30: Çetinkaya – Hamitköy

 

Cihangir Stadı

16.30: Cihangir – Mesarya

 

AKSA 1.LİG

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

16.30: Girne Halk Evi – Mormenekşe

 

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

16.30: Baf Ülkü Yurdu – Esentepe

 

Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı

16.30: Yalova – M.Karşıyaka

 

Maraş Necip Halil Kartal Stadı

16.30: Maraş – Dörtyol

3 Ekim Pazartesi

AKSA SÜPER LİG

Dr.Fazıl Küçük Stadı

19.00: M.Türk Gücü – Değirmenlik



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28 Eylül 2022






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