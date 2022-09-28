Spor

Kickboksta lig ve kupa mücadelesi yapıldı

28 Eylül 2022
Kickboksta lig ve kupa mücadelesi yapıldı






2022 Kickboks Ligi 4. Ayak Müsabakaları ve 14. Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası geçtiğimiz Pazar günü Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda büyük bir katılım ile yapıldı.
Sporcuların yapılan doktor kontrolünden sonra müsabakalara geçildi. Federasyona bağlı 8 dernekten 93 sporcunun yarıştığı şampiyona çekişmeli müsabakalara sahne oldu.
Minikler, Yıldızlar, Genç ve Büyükler kategorisinde, Müzikli Form, Point Fighting ve Kick Light disiplininde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve şampiyonada ilk üç dereceye giren takımlara kupaları Federasyon yetkilileri ve Ayda Tilki’nin ailesi tarafından verildi.
14. Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası 1’incilik kupasını 119 puanla Şimşek Savunma Sanatları Derneği, 2’ncilik kupasını 118 puanla Erdem Akademi Spor Derneği ve 3’üncülük kupasını 88 puanla Gazi Mağusa İhtisas Spor Derneği elde etti.




2022 KİCK-BOKS LİGİ TAKIM SIRALAMASI VE PUAN DURUMU
MİNİKLER 1.AYAK2.AYAK3.AYAK4.AYAKGENEL
1.      Erdem Akademi Spor Derneği47 3652135
2.      Gazimağusa İhtisas Spor Derneği37 4147125
3.      Şimşek Savunma Sanatları Derneği22 193071
4.      Aziz Spor Derneği7 7 14
5.      Cengizköy Spor Derneği10   10
6.      Tatlı Spor Kulübü Birliği  10 10
7.      Girne Gençler Birliği Sav. Spor Derneği  10 10
8.      Cyprus Bull and Lion     
9.      Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği     
YILDIZLAR     
1.      Gazimağusa İhtisas Spor Derneği3773628108
2.      Şimşek Savunma Sanatları Derneği2254429100
3.      Erdem Akademi Spor Derneği31 303091
4.      Aziz Spor Derneği15 251050
5.      Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği7  2229
6.      Cengizköy Spor Derneği5 7719
7.      Tatlı Spor Kulübü Birliği  12 12
8.      Girne Gençler Birliği Sav. Spor Derneği3 8 11
9.      Cyprus Bull and Lion     
10.     
GENÇLER     
1.      Erdem Akademi Spor Derneği44 3436114
2.      Şimşek Savunma Sanatları Derneği29261036101
3.      Aziz Spor Derneği381025 73
4.      Gazimağusa İhtisas Spor Derneği233251364
5.      Cyprus Bull and Lion7 3717
6.      Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği   1212
7.      Girne Gençler Birliği Sav. Spor Derneği     
8.      Cengizköy Spor Derneği     
9.      Tatlı Spor Kulübü Birliği     
BÜYÜKLER     
1.      Cengizköy Spor Derneği2917301490
2.      Şimşek Savunma Sanatları Derneği12572448
3.      Aziz Spor Derneği17 19339
4.      Gazimağusa İhtisas Spor Derneği714  21
5.      Erdem Akademi Spor Derneği7 7 14
6.      Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği 7 512
7.      Tatlı Spor Kulübü Birliği  10 10
8.      Girne Gençler Birliği Sav. Spor Derneği3 3 6
9.      Cyprus Bull and Lion     

 





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28 Eylül 2022






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