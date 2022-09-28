Kickboksta lig ve kupa mücadelesi yapıldı
2022 Kickboks Ligi 4. Ayak Müsabakaları ve 14. Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası geçtiğimiz Pazar günü Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda büyük bir katılım ile yapıldı.
Sporcuların yapılan doktor kontrolünden sonra müsabakalara geçildi. Federasyona bağlı 8 dernekten 93 sporcunun yarıştığı şampiyona çekişmeli müsabakalara sahne oldu.
Minikler, Yıldızlar, Genç ve Büyükler kategorisinde, Müzikli Form, Point Fighting ve Kick Light disiplininde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve şampiyonada ilk üç dereceye giren takımlara kupaları Federasyon yetkilileri ve Ayda Tilki’nin ailesi tarafından verildi.
14. Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası 1’incilik kupasını 119 puanla Şimşek Savunma Sanatları Derneği, 2’ncilik kupasını 118 puanla Erdem Akademi Spor Derneği ve 3’üncülük kupasını 88 puanla Gazi Mağusa İhtisas Spor Derneği elde etti.
|2022 KİCK-BOKS LİGİ TAKIM SIRALAMASI VE PUAN DURUMU
|MİNİKLER
|1.AYAK
|2.AYAK
|3.AYAK
|4.AYAK
|GENEL
|1. Erdem Akademi Spor Derneği
|47
|36
|52
|135
|2. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği
|37
|41
|47
|125
|3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği
|22
|19
|30
|71
|4. Aziz Spor Derneği
|7
|7
|14
|5. Cengizköy Spor Derneği
|10
|10
|6. Tatlı Spor Kulübü Birliği
|10
|10
|7. Girne Gençler Birliği Sav. Spor Derneği
|10
|10
|8. Cyprus Bull and Lion
|9. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği
|YILDIZLAR
|1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği
|37
|7
|36
|28
|108
|2. Şimşek Savunma Sanatları Derneği
|22
|5
|44
|29
|100
|3. Erdem Akademi Spor Derneği
|31
|30
|30
|91
|4. Aziz Spor Derneği
|15
|25
|10
|50
|5. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği
|7
|22
|29
|6. Cengizköy Spor Derneği
|5
|7
|7
|19
|7. Tatlı Spor Kulübü Birliği
|12
|12
|8. Girne Gençler Birliği Sav. Spor Derneği
|3
|8
|11
|9. Cyprus Bull and Lion
|10.
|GENÇLER
|1. Erdem Akademi Spor Derneği
|44
|34
|36
|114
|2. Şimşek Savunma Sanatları Derneği
|29
|26
|10
|36
|101
|3. Aziz Spor Derneği
|38
|10
|25
|73
|4. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği
|23
|3
|25
|13
|64
|5. Cyprus Bull and Lion
|7
|3
|7
|17
|6. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği
|12
|12
|7. Girne Gençler Birliği Sav. Spor Derneği
|8. Cengizköy Spor Derneği
|9. Tatlı Spor Kulübü Birliği
|BÜYÜKLER
|1. Cengizköy Spor Derneği
|29
|17
|30
|14
|90
|2. Şimşek Savunma Sanatları Derneği
|12
|5
|7
|24
|48
|3. Aziz Spor Derneği
|17
|19
|3
|39
|4. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği
|7
|14
|21
|5. Erdem Akademi Spor Derneği
|7
|7
|14
|6. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği
|7
|5
|12
|7. Tatlı Spor Kulübü Birliği
|10
|10
|8. Girne Gençler Birliği Sav. Spor Derneği
|3
|3
|6
|9. Cyprus Bull and Lion