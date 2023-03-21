Futbol 1.Lig’de 22.hafta ilk gün maçları tamamlandı
Yeniboğaziçi – Esentepe: 0-1
Binatlı – Dörtyol: 4-1
Yenierenköy – M. H. Yılmazköy: 4-2
Pera L. G. Birliği – M. Karşıyaka: 1-2
YARIN
AKSA Süper Lig
20. hafta erteleme maçı
Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Göçmenköy
Serhan Şimşek
AKSA Birinci Lig
H. Altıncıoğlu Stadı: İncirli – Girne Halk Evi
Evren Karademir
Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Yalova
Tufan Çerçioğlu
Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Mormenekşe
Kerem Eran
Necip H. Kartal Stadı: Ünimar Maraş – Baf Ülkü Yurdu
Şakir Azizoğlu
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