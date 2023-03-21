Lefkoşa Güreş İhtisas’ta genel kurul yapılacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 22, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Lefkoşa Güreş İhtisas’ta genel kurul yapılacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Lefkoşa Güreş İhtisas’ta genel kurul yapılacak

Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü Derneği’nin genel kurul toplantısı, 27 Mart Pazartesi günü yapılacak. Atatürk Stadyumu’ndaki Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü Lokali’nde yer alacak toplantı saat 20.00’de başlayacak.

Başkanlık divanının oluşturulmasından sonra faaliyet ve mali rapor, üyelerin onayına sunulacak.


Yönetim Kurulu (5 üye), Denetleme Kurulu (3 üye), Disiplin Kurulu (3 üye) seçiminden sonra dilek ve temennilerle toplantı sona erecek.

2022 yılında kurulan Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü Derneği, KKTC Güreş Federasyonu’nun müsabakalarına katılarak dereceler elde etmişti.

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Tags:Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü Derneği
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