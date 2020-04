FT: AKSA’ya 2.5 milyon dolarlık rüşvet iddiası

Financial Times gazetesi, ülkemizde de faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük enerji şirketlerinden Aksa Enerji’nin Gana’da elektrik santrali yapımı için 2.5 milyon dolar rüşvet verdiğinin iddia edildiğini yazdı. Financial Times’a göre olay Amerika’da sermaye piyasalarını denetleyen kuruluş olan SEC’in yürüttüğü bir soruşturmaya konu oldu. SEC’in resmi soruşturma belgelerinde rüşvet verdiği belirtilen ama ismi anılmayan enerji şirketinin Aksa olduğu, Financial Times’a iki yetkili tarafından açıklandı. Öte yandan dönemin Gana Enerji Bakan Vekili John Jinapor da geçtiğimiz hafta yerel bir radyoda yapılan röportajda söz konusu şirketin Aksa olduğunu öne sürdü.

Olay 2015 ve 2016’da yaşandı

Financial Times’ın haberine göre Aksa rüşveti, uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs’ın Londra’daki ofisinde görev yapan Asante Berko adlı yöneticiye verdi. Berko rüşvetin dağıtımını gerçekleştirdi. Habere göre olay 2015 ve 2016 yıllarında yaşandı.

Gazeteye göre santralin öyküsü Gana’nın enerji yetersizliği yaşadığı 2014 yılına uzanıyor. Bu dönemde Gana Hükümeti, özel sektörün enerji sektöründe yatırımlarının önünü açtı. Aksa Enerji de, yatırım bankası Goldman Sachs’dan, Gana’da bir enerji santrali kurmak ve Hükümet’e elektrik satma konusunda yardımcı olmasını istedi. Goldman Sachs, Aksa’nın talebini kabul etti.

Aksa Enerji’nin Gana’da kuracağı santralle ilgili anlaşma 2015 Ağustosu’nda duyuruldu. Santral 2017 yılında faaliyete geçti.

Asante Berko, iddiaları yalanladı

Bununla birlikte Amerika’daki soruşturma dosyasına göre Goldman Sachs, rüşvetle ilgili bilgi edinince elektrik santrali işinden çekildi. Rüşveti organize eden Asante Berko da birkaç ay sonra istifa etti. Fakat Financial Times, Goldman Sachs’ın Aksa Enerji’de hala yüzde 16.6’lik paya sahip olduğunu belirtti. Financial Times’a göre Goldman Sachs yüzde 16.6 hisseyi Aksa’nın bağlı olduğu Kazancı Holding’den 2018 yılında 300 milyon dolara satın aldı.

Asante Berko, Gana medyasına, hakkındaki iddiaları yalanladı.