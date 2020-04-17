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Fransız bilim insanları koronavirüsün etkisiz hale gelebildiği sıcaklığı belirledi

17 Nisan 2020

Fransa’daki Provence Üniversitesi’nden bilim insanları, koronavirüsün 15 dakika boyunca 92 derece sıcaklığa maruz bırakıldığında tamamen etkisiz hale geldiğini saptadı.

bioRxiv sitesinde yayınlanan çalışmaya göre, Provence Üniversitesi’nden bilim insanları koronavirüsün hangi sıcaklıkta etkisini yitirdiğini belirledi. Deney sırasında uzmanlar virüsü 60 dereceye kadar ısıttı, fakat bu ısıda virüsün hala çoğalmaya devam edebildiği gözlemlendi.

Nitekim virüsün bir saat boyunca 60 dereceye kadar ısıtılması prosedürü birçok laboratuvar tarafından kullanılan standart bir uygulama. Ancak virüs 15 dakika 92 derece sıcaklığa maruz bırakıldığında tamamen etkisiz hale getirildi.

‘Yüksek miktarda virüs taşıyan numuneler için standart uygulama yetersiz’ Deneyde kroonavirüs taşıyan bir Afrika yeşil maymununun böbrek hücreleri kullanıldı. Enfekte hücreler biri steril, diğeri steril olmayan iki test tüpüne koyuldu.

Standart prosedür uygulandıktan sonra temiz ortamdaki virüs örnekleri etkisiz hale geldi, ancak temiz olmayan diğer tüpteki örneklerin bir kısmı etkisini koruyabildi. Bilim insanları bundan yola çıkarak standart uygulamanın yüksek miktarda virüs taşıyan numuneler için yeterli olmadığını tespit etti.

Uzmanlar çalışmalarının sonuçlarının, virüsün sağlık personelleri için risk oluşturmasını önlemeye yönelik daha uygun bir yöntem bulunmasına katkıda bulunacağını belirtti.



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