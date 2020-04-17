DünyaYaşam

Yaşam alanı düzenleme uzmanı Marie Kondo’dan tecritle başa çıkmanın püf noktaları

Marie Kondo "neşe saçan" şeylere tutunmamız gerektiğini söylüyor

17 Nisan 2020

Japon düzenleme uzmanı Marie Kondo Kovid-19 tecritini atlatmanın sırrının, dağınıklığı toplamak ve düzenli olmaya devam etmek olduğu konusunda ısrarcı.

35 yaşındaki Kondo, insanların huzur duygusuna kavuşmak için “neşe saçan” ögeleri tutarken diğerlerinden kurtulması gerektiğini söylüyor.

Netflix ünlüsü, insanlara zamanlarını nasıl geçirdiklerini planlamanın, özellikle tecrit sırasındaki önemini de hatırlattı.

CNN’e konuşan Kondo, şu ifadeleri kullandı:

İlk adım, ideal yaşam tarzınızı gerçekten gözünüzde canlandırmak. Evdeki zamanınızı nasıl geçirmek istersiniz?
Toparlanma için koyduğunuz hedefi düşünmek çok önemli bir adım. KonMari yönteminde, riayet edilmesi gereken çok özel bir sıra vardır.
Kıyafetlerle başlar, daha sonra kitaplara, belgelere, ‘komono’ya (çeşitli diğer eşyalar) ve ardından duygusal ögelere geçersiniz. Ama her zaman kıyafetlerle başlarız.

Kondo’nun KonMari metodu olarak bilinen düzenleme yöntemi, tüm eşyalarınızı sınıflandırarak bir araya getirdikten sonra, sadece size keyif veren şeyleri tutmaktan oluşuyor.

Kondo, bu zor dönemde insanların bazı eşyalardan kurtulmasının zor olabileceğinin farkında olduğunu söyledi.

Bazı giysilerle yollarını ayırmakta zorlanan insanların dağınıklık giderme sürecine yavaşça başlamasını öneriyor.

“Bu süreci zor bulursanız, büyük bir fark yaratmak için kıyafetlerinizi düzgün bir şekilde katlamayı veya dolabınızı renklere göre düzenlemeyi öğrenmenizi öneririm” diye ekliyor.

Kondo birçoğumuzun evden çalıştığı bu dönemde, doğru iş/yaşam dengesini bulmanın her zamankinden daha önemli olduğunu da söylüyor.

Bunu, “Artık hepimiz evden çalıştığına göre, kişisel zamanınızdan çalışma modunuza bilinçli bir geçiş yapabilmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buna çok fazla adanmak gerekmiyor. Sadece gözlerinizi kapatıp, kendinize çalışma moduna girdiğinizi söylemeniz yeterli. Hatta sadece gün boyunca tamamlamak istediğiniz görevleri yazmak ve kendi zamanınıza öncelik vermek de yardımcı olabilir” diye anlatıyor.

Konmari olarak da bilinen Kondo, ünlü Netflix dizisi Marie Kondo’yla Düzenlemek (Tidying Up with Marie Kondo) ile  ABD ve Birleşik Krallık’ta üne kavuştu.

Hayatı Sadeleştirmek İçin Derle, Topla, Rahatla (The Life-changing Magic of Tidying Up), Hayattan Keyif Almak İçin: At, Kurtul, Ferahla (Spark Joy) ve Hayatı Değiştiren Büyü (Life-changing Magic) adlı kitapları dünya genelinde milyonlarca kopya sattı ve farklı dillere çevrildi.

 



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Avrupa’da normalleşme sinyalleri

Avrupa’da normalleşme sinyalleri

16 Nisan 2020
Photo of ABD: Vuhan’daki laboratuvardan süpheleniyoruz

ABD: Vuhan’daki laboratuvardan süpheleniyoruz

16 Nisan 2020
Photo of AB’den geç gelen itiraf ve özür

AB’den geç gelen itiraf ve özür

16 Nisan 2020
Photo of Çin’de ikinci dalga

Çin’de ikinci dalga

16 Nisan 2020
Photo of Vaka ve ölüm sayılarında artış

Vaka ve ölüm sayılarında artış

16 Nisan 2020
Photo of Dünyanın koronavirüsle savaşı: 510 binden fazla kişi iyileşti

Dünyanın koronavirüsle savaşı: 510 binden fazla kişi iyileşti

16 Nisan 2020
Photo of İngiltere’de tarım işçileri için özel uçuşlar düzenleniyor

İngiltere’de tarım işçileri için özel uçuşlar düzenleniyor

16 Nisan 2020
Photo of İlk koronavirüsü keşfeden kadın: June Almeida

İlk koronavirüsü keşfeden kadın: June Almeida

15 Nisan 2020
Photo of BAGEP: Danışma kurulumuzu oluşturduk

BAGEP: Danışma kurulumuzu oluşturduk

15 Nisan 2020
Photo of Corona virüs son durum: ABD’de bir günde en yüksek can kaybı

Corona virüs son durum: ABD’de bir günde en yüksek can kaybı

15 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı