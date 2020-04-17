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Denktaş: Sabır taşlarımız çatlamak üzere

17 Nisan 2020

Serdar Denktaş sosyal medya hesabından yaptığı gönderide, hükümetin internet kullanımına %30 zam hazırlığı ile ilgili görüşlerini paylaştı. Denktaş, “Yahu hepimiz evde internet başındayız. Hade bizi boşverin, hepimizin çocukları eğitimlerini internet üzerinden yürütüyor. Gelir elde etmek için sabır sınaması yapıyorsanız vazgeçin çünkü sabır taşlarımız çatlamak üzere.” diyerek bu hazırlığı ağır bir dille eleştirdi.

İşte o paylaşım

ŞAKADIR UMARIM!!!

“Aldığım duyumlara göre” hükümet internet kullanımına %30 zam hazırlığı içindeymiş.Eğer gerçekten böyle bir karar almaya kalkarlarsa gerçekten halk düşmanı olarak kendilerini ilan etmiş olurlar.

Yahu hepimiz evde internet başındayız. Hade bizi boşverin, hepimizin çocukları eğitimlerini internet üzerinden yürütüyor.

Gelir elde etmek için sabır sınaması yapıyorsanız vazgeçin çünkü sabır taşlarımız çatlamak üzere…

 

ŞAKADIR UMARIM!!!"Aldığım duyumlara göre" hükümet internet kullanımına %30 zam hazırlığı içindeymiş.Eğer gerçekten…

Serdar Denktaş paylaştı: 17 Nisan 2020 Cuma



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