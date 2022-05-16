Dünya
Fransa’nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu
Fransa’da Jean Castex’in istifasından sonra boşalan başbakanlık görevine mevcut Çalışma Bakanı Elisabeth Borne getirildi. Borne, 1992’den beri bu göreve atanan ilk kadın siyasetçi unvanına sahip oldu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yeni Başbakanını belirledi. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, 61 yaşındaki Elisabeth Borne’un Başbakan olarak atandığı ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirildiği belirtildi.
ÇEŞİTLİ BAKANLIKLARDA GÖREV ALDI
Borne, Macron’un ilk cumhurbaşkanlığı döneminde sırasıyla Ulaştırma Bakanı (2017-2019), Ekoloji Bakanı (2019-2020) ve Çalışma Bakanı (2020-2022) olarak görev aldı.
FRANSA’NIN İKİNCİ KADIN BAŞBAKANI
Borne, Fransa 5. Cumhuriyeti’nin ikinci kadın başbakanı oldu. Fransa’nın ilk kadın başbakanı Edith Cresson, 2 Nisan 1992’de görevden ayrılmıştı. Böylelikle yeni Başbakan Elisabeth Borne, 30 yıl aradan sonra Fransa’daki ilk kadın başbakan unvanını aldı.