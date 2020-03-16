Fransa’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, halka yaptığı seslenişte 15 günlüğüne sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
Konuşmadan satır başları:
• Salı öğlenden itibaren, tüm hayati ihtiyaçlar haricindeki ulaşım yasaklandı. Ülke sakinlerinin tamamı evden çıkmayacak.
• Yönetmelikleri ihlal edenler cezalandırılacak
• Ordu, hastaları hastaneye taşımak için kullanılacak
• Alman sınırına yakın Alsace’deki askeri hastane sivillerin kullanımına açılacak
• Sınırlar diğer Avrupa Birliği ülkeleri ile anlaşmalı olarak kapatılacak
• Yerel seçimlerin ikinci turu ertelendi
• İşletmelerin büyüklüğüne bakılmaksızın, iflasına izin verilmeyecek
Ceviri: Yunus Diler
Kaynak: BBC.co.uk