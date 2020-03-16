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Fransa’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

16 Mart 2020
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Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, halka yaptığı seslenişte 15 günlüğüne sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Konuşmadan satır başları:

• Salı öğlenden itibaren, tüm hayati ihtiyaçlar haricindeki ulaşım yasaklandı. Ülke sakinlerinin tamamı evden çıkmayacak.

• Yönetmelikleri ihlal edenler cezalandırılacak

• Ordu, hastaları hastaneye taşımak için kullanılacak

• Alman sınırına yakın Alsace’deki askeri hastane sivillerin kullanımına açılacak

• Sınırlar diğer Avrupa Birliği ülkeleri ile anlaşmalı olarak kapatılacak

• Yerel seçimlerin ikinci turu ertelendi

• İşletmelerin büyüklüğüne bakılmaksızın, iflasına izin verilmeyecek

Ceviri: Yunus Diler

Kaynak: BBC.co.uk




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