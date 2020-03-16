Corona virüste son durum: İtalya’da bir günde 349 ölüm

BAVYERA’DA ‘ACİL DURUM’ İLANI

Almanya’da vaka sayısı 6 bin 924’e çıkarken, 16 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Almanya’da süpermarketler ve bazı mağazalar haricindeki tüm iş yerlerinin salgın nedeniyle kapatılması kararı alındı.

Bavyera eyaletinde de salgın nedeniyle “acil durum” ilan edildi.

Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriete Reker’in corona virüs şüphesiyle karantinaya alındığı bildirildi.

İNGİLTERE

İngiltere’de de vaka sayısı 171 artarak bin 543’e, 35 olan ölü sayısı da 18 artarak 53’e çıktı.

AVUSTURYA’DA VAKA SAYISI BİNİ AŞTI

Avusturya’da vaka sayısı bin 16’ya yükselirken, virüs nedeniyle 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Ülkeden çıkışlar ciddi oranda kısıtlanırken, mahkum ziyaretleri de iptal edildi.

Avusturya Hava Yolları (AUA), 19 Mart itibarıyla 28 Mart’a kadar tüm uçuşların durdurulacağını duyurdu. Ayrıca özel havayolu şirketi Laudamotion’un da gelecek hafta uçuşlarını askıya alacağını açıklandı.

SIRBİSTAN’DA OLAĞANÜSTÜ HAL

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini söyledi.

Vucic, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleşen acil durum toplantısının ardından, vaka sayısının 48’e ulaştığı ülkede alınan Covid-19 tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sırbistan’ın bugünden itibaren zaferle çıkması gereken bir savaşa girdiğini ifade eden Vucic, “Bu, yaşlılarımız için de verdiğimiz bir mücadele. Onlar bize bugün yaşadığımız ülkeyi verdi” dedi.

VAKA GÖRÜLMEYEN TEK ÜLKEDE TEDBİRLER ARTIRILDI

Karadağ Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Koordinasyon Başkanlığı’nca alınan tedbirlere göre, yabancı uyruklu vatandaşların girişlerine izin verilmeyecek, otel, kafe ve restoran gibi hizmet veren işletmeler kapatılacak.

Karadağ Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic, toplantının ardından yaptığı açıklamada, mağazaların 50 kişi, pazar ile alışveriş merkezlerinin 100 kişi sınırlamasına gideceğini belirterek, “Ülke olarak virüsün yayılmasını geciktirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İlk vaka tespit edildiğinde virüsün yayılmasını kontrol altına almak kolaylaşacak” diye konuştu.