Corona virüste son durum: İtalya’da bir günde 349 ölüm

Avrupa yeni tip corona virüsün merkezi haline geldi. Corona virüs en fazla vurduğu ülkeler, İtalya ve İspanya. İtalya’da can kaybı 349 kişi artarak 2 bin 158’e çıktı. İsviçre ve Sırbistan’da olağanüstü hal ilan edildi. Avrupa kıtasında virüsün yayılmadığı tek ülke Balkan ülkesi Karadağ. Karadağ Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic tedbirleri artırdıklarını söyledi.
Avrupa ülkelerinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları artmaya devam ederken, ülkeler, virüsün yayılmasını engellemek için tedbirler almaya devam ediyor.
İtalya’da yeni tip corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 349 kişi artarak 2 bin 158’e çıktı.
Ülkedeki vaka sayısı ise 24 bin 747’den 27 bin 980’e yükseldi.
Başbakan Giuseppe Conte, corona virüs nedeniyle riskli haftalara girdiklerini ve krizde henüz zirve noktasını görmediklerini söyledi.
İtalya’da hükümet, salgın nedeniyle ülke ekonomisini desteklemek için 25 milyar euroluk acil destek paketini de onayladı.
İSVİÇRE OHAL İLAN ETTİ
İsviçre hükümeti, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) ülkede hızla yayılması üzerine olağanüstü hal ilan etti.
Federal hükümet, başkent Bern’de İsviçre Konfederasyon Başkanı Simonetta Sommaruga liderliğinde, Kovid-19’a yönelik alınan tedbirler ve kararlara ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Sommaruga, yaptığı açıklamada bu gece 00.00’dan itibaren ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.
İSPANYA’DA ÖLÜ SAYISI 329’A YÜKSELDİ
İspanya Sağlık Bakanlığı ülkede corona virüs nedeniyle 329 kişinin hayatını kaybettiğini ve 9 bin 191 vakanın tespit edildiğini açıkladı.
Ülkedeki Seat firması 14 bin 800, Burger King de 14 bin işçi çıkarma kararı aldı. İspanya’daki diğer büyük firmalarda koronavirüs salgının getirdiği belirsizlikten dolayı benzer kararlar alacaklarını duyurdu.
FRANSA’DA ÖLÜ SAYISI 127’YE ULAŞTI
Fransa’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 127’ye, virüs bulaşanların sayısı ise 5 bin 423’e ulaştı.
Fransız hava yolu şirketi Air France hafta sonuna kadar uçuşların yüzde 70 ila 90’ının iptal edileceğini belirtirken, Paris Belediyesi, salgın nedeniyle insanların toplanmasını engellemek için şehirdeki park ve bahçelerin yarına kadar kapatılacağını duyurdu.
BAVYERA’DA ‘ACİL DURUM’ İLANI
Almanya’da vaka sayısı 6 bin 924’e çıkarken, 16 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Almanya’da süpermarketler ve bazı mağazalar haricindeki tüm iş yerlerinin salgın nedeniyle kapatılması kararı alındı.
Bavyera eyaletinde de salgın nedeniyle “acil durum” ilan edildi.
Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriete Reker’in corona virüs şüphesiyle karantinaya alındığı bildirildi.
İNGİLTERE
İngiltere’de de vaka sayısı 171 artarak bin 543’e, 35 olan ölü sayısı da 18 artarak 53’e çıktı.
AVUSTURYA’DA VAKA SAYISI BİNİ AŞTI
Avusturya’da vaka sayısı bin 16’ya yükselirken, virüs nedeniyle 3 kişinin öldüğü belirtildi.
Ülkeden çıkışlar ciddi oranda kısıtlanırken, mahkum ziyaretleri de iptal edildi.
Avusturya Hava Yolları (AUA), 19 Mart itibarıyla 28 Mart’a kadar tüm uçuşların durdurulacağını duyurdu. Ayrıca özel havayolu şirketi Laudamotion’un da gelecek hafta uçuşlarını askıya alacağını açıklandı.
SIRBİSTAN’DA OLAĞANÜSTÜ HAL
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini söyledi.
Vucic, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleşen acil durum toplantısının ardından, vaka sayısının 48’e ulaştığı ülkede alınan Covid-19 tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sırbistan’ın bugünden itibaren zaferle çıkması gereken bir savaşa girdiğini ifade eden Vucic, “Bu, yaşlılarımız için de verdiğimiz bir mücadele. Onlar bize bugün yaşadığımız ülkeyi verdi” dedi.
VAKA GÖRÜLMEYEN TEK ÜLKEDE TEDBİRLER ARTIRILDI
Karadağ Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Koordinasyon Başkanlığı’nca alınan tedbirlere göre, yabancı uyruklu vatandaşların girişlerine izin verilmeyecek, otel, kafe ve restoran gibi hizmet veren işletmeler kapatılacak.
AVRUPA’DA ÜLKE ÜLKE ALINAN TEDBİRLER:
POLONYA
Covid-19 için acil durum ilan edilen Polonya’da sınırlar kapatılırken, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son bilgilere göre ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı 156’ya çıktı, ölü sayısı 3’e yükseldi.
ÇEKYA’DA TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU
Çekya Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısının 298’e çıktığını duyurdu.
Ülkede yarından itibaren toplu taşıma kullanacakların maske takması zorunlu hale gelirken, maske bulamayanların atkı ve benzeri kumaşlarla ağız ve burunlarını örtmeleri istendi.
SLOVENYA
Corona virüsten ilk ölümün dün yaşandığı Slovenya’da, hükümet toplu taşıma hizmetlerini askıya aldığını açıkladı. Vaka sayısının 181’e ulaştığı ülkede, taksi hizmetinin, araçların düzenli olarak dezenfekte edilmesi koşuluyla devam edeceği bildirildi.
Slovenya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ülke vatandaşlarının, Sırbistan ve Hırvatistan’a geçişlerine izin verilmeyeceği ifade edildi.
HIRVATİSTAN
Hırvatistan Sağlık Bakanlığı, ülkede 7 yeni tespitle vaka sayısının 46’ya ulaştığını açıkladı. Futbol karşılaşmaları askıya alınan ve eğitime ara verilen ülkede İçişleri Bakanlığı, virüsle mücadele kapsamında, Sırbistan ile sınır kapılarında ek kontroller yapılacağını duyurdu.
YUNANİSTAN
Yunanistan’da corona virüsten ölenlerin sayısı 4’e yükselirken, vaka sayısı 352 olarak tespit edildi. Komşu ülkeler Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile olan tüm deniz ve kara yollarını kapatma kararı alan Yunanistan, İtalya ve İspanya ile kargo uçakları dışında tüm uçuşları durdurdu, yabancı yolcu gemilerinin Yunan limanlarına yanaşması da yasaklandı.
BELÇİKA
Belçika’da vaka sayısı 197 artarak 886 olurken, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4 olarak kaydedildi.
DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ:
Yetkililer, vaka sayısının Slovakya’da 54’e, Macaristan’da ise 32’ye yükseldiğini ifade etti.
Malta Halk Sağlığı Kurumu adadaki vaka sayısının 21’e yükseldiğini açıkladı.
Arnavutluk’ta vaka sayısı 42’ye yükselirken, Bosna Hersek’te ise 21’e ulaştı. Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da sokakların boş görüntüsü dikkati çekti.