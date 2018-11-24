Dünya
Fransa’da Sarı Yelekliler’den büyük protesto
Fransa'da hükümetin akaryakıt fiyatlarına getirdiği zamları protesto eden Sarı Yelekliler, sabahın erken saatlerinde Şanzelize Caddesi'nde toplanmaya başladılar. Eylemcilerin Champs - de Mars bahçesine geçmesine izin verilmedi.
Elize Saray’ının önü yoğun güvenlik önlemleri altına alındı, Saray’a giden bütün yollar tamamen kapatıldı.
Eylemciler ‘Macron istifa’ ve ‘Biz Paris’e pikniğe gelmedik’ şeklinde sloganlar atarken, polisin biber gazıyla müdahale ettiği ve gözaltılar olduğu belirtildi.
Police unleash water cannon on #GiletsJaunes protest in Paris
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— Ruptly (@Ruptly) November 24, 2018
Ünlü Champs Eliysee caddesinin de protestolar sebebi ile kapanması sonucu birçok iş yeri de kepenk indirdi.
Şehirde 30 bin kişinin bu protestoya katıldığı tahmin ediliyor.
🎥 #SputnikVidéo Forte mobilisation de la police ce samedi matin. Seuls trois lieux sont autorisés pour manifester: le Champs de Mars, République et Nation
En savoir plus: https://t.co/Xw2vaeETd7 #paris #concorde #madeleine #giletsjaunes #24novembre pic.twitter.com/vvvMsNqOp5
— Sputnik France (@sputnik_fr) November 24, 2018
Fransa geneline yayılan protesto dalgasında ise, 2 bine yakın noktada daha 280 binden fazla kişinin gösteri yaptığı belirtiliyor.