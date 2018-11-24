Dünya

Fransa’da Sarı Yelekliler’den büyük protesto

Fransa'da hükümetin akaryakıt fiyatlarına getirdiği zamları protesto eden Sarı Yelekliler, sabahın erken saatlerinde Şanzelize Caddesi'nde toplanmaya başladılar. Eylemcilerin Champs - de Mars bahçesine geçmesine izin verilmedi.

Otomobillerde bulundurulması zorunlu olan, fosforlu sarı yelek giymeleri nedeniyle ‘sarı yelekliler’ olarak anılan eylemciler, yasak olmasına rağmen polis barikatlarını aşarak Şanzelize Caddesi’ne girdiler.Güvenlik önlemlerini artırmak için Paris’e 3 bin kişilik polis takviyesi yapıldı.

Elize Saray’ının önü yoğun güvenlik önlemleri altına alındı, Saray’a giden bütün yollar tamamen kapatıldı.

Eylemciler ‘Macron istifa’ ve ‘Biz Paris’e pikniğe gelmedik’ şeklinde sloganlar atarken, polisin biber gazıyla müdahale ettiği ve gözaltılar olduğu belirtildi.

Ünlü Champs Eliysee caddesinin de protestolar sebebi ile kapanması sonucu birçok iş yeri de kepenk indirdi.

Şehirde 30 bin kişinin bu protestoya katıldığı tahmin ediliyor.

Fransa geneline yayılan protesto dalgasında ise, 2 bine yakın noktada daha 280 binden fazla kişinin gösteri yaptığı belirtiliyor.

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