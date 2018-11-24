Dünya

Bilim insanlarından küresel ısınmaya çözüm önerisi: Güneş’i gölgeleyelim

Harvard ve Yale Üniversitelerinden araştırmacılar, Dünya'nın atmosferine Güneş ışınlarını engelleyecek kimyasallar salarak küresel ısınmanın etkilerinin azaltılabileceğini gösterdi.

Bilim insanları, yeryüzünden yaklaşık 20 kilometre yukarıda bulunan stratosfer katmanına düzenli olarak sülfat tanecikleri sıkılması halinde küresel ısınmanın azalacağını belirtiyor.

‘Stratosferik Aerosol Enjeksiyonu’ (SAI) olarak da adlandırılan yöntemin altyapısı için 15 yıl çalışılması gerekeceğini söyleyen araştırmacılar,  henüz bu tekniği uygulayabilecek bir aracın var olmadığına, ancak bu iş için özel uçak benzeri araçların kolayca üretilebileceğine de değiniliyor.

Rapor, söz konusu tekniğin yürürlüğe konmasının ne kadar cazibeli ve pratik olacağı konusunda değerlendirme yapılmadığını ama yılda yaklaşık 2,25 milyar dolara mâl olacak yöntemin göreceli olarak oldukça ‘ucuza’ mâl olacağına değiniyor.

Yöntemi eleştiren bilim insanları ise stratosfere parçacıklar yerleştirmenin kuraklık ve ekstrem hava durumlarına sebep olabileceği konusunda uyarıyor.

Konunun bir de uluslararası boyutuna değinen Profesör Phil Williamson, “Bu senaryolar problemlerle dolu, böyle bir yöntemi yürürlüğe sokmak için gerekli uluslararası desteği almak neredeyse imkansız.” ifadelerini kullanıyor.

Daha Fazla Göster



İlgili Makaleler

24 Kasım 2018

Fransa’da Sarı Yelekliler’den büyük protesto

24 Kasım 2018

Hollanda’da Camii’ye islamfobik saldırı

24 Kasım 2018

Afganistan’da helikopter düştü, 2 kişi hayatını kaybetti

24 Kasım 2018

Fransa, Benin’e ait 26 sanat eserini geri iade edecek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2018, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Kapalı