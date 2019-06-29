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“Fransa Total şirketini koruyacak”

29 Haziran 2019

Kıbrıs’ın güneyini ziyaret etmekte olan Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Senatör Christian Cambon, “Fransa, Kıbrıs MEB’inde doğal gaz çalışmalarını barış çerçevesinde yürütmesi için Total şirketini koruyacak” dedi.

Haravgi’nin haberine göre Kıbrıs Cumhuriyeti siyasi liderliğiyle temaslarda bulunan Cambon, “Hukuk, Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) doğal kaynaklarını bulmada tehdit edilemeyeceğini ve bu MEB’in uluslararası hukuka göre korunması gerektiğini savunur” ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de araştırma faaliyeti yapılmasını “yasadışı” diye nitelediğini hatırlatan Cambon ziyaretinin, Fransız Senatosu’nun temsilcisi olarak güneyi ziyaretinin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşılık Fransa’nın Kıbrıs Cumhuriyeti’ne desteğini teyit anlamına geldiğini söyledi.

Christian Cambon, “Kuzey komşusu, ne AB ne Fransa düzeyinde, kimsenin onaylamadığı eylem ve faaliyetlere başladı. Fransa Kıbrıs MEB’inde doğal gaz çalışmalarını barış çerçevesinde yürütebilmesi için Total şirketini koruyacak” ifadesini de kullandı.

Kıbrıs’ın güneyinin Fransa’nın “önemli bir ortağı” olduğunu, bunun, Total şirketinin varlığıyla daha da güçlendiğini söyleyen Cambon, ülkesinin Kıbrıs Cumhuriyeti ile savunma, turizm, telefon, turistik eğitim gibi başka alanlarda da iş birliği içerisinde olduğunu, bunun da aralarındaki ortaklık ilişkilerinin gerçekliğini gösterdiğini ifade etti.

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