Spor
Formula 1’de korkutan kaza
Formula 1’de korkutan kaza
Formula 1’in Büyük Britanya Grand Prix’sinde Alfa Romeo’dan Guanyu Zhou’nun aracı ters dönerek kum havuzuna sürüklendi ve taklalar attı. Uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarılan Çinli pilotun sağlık durumu iyi.
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix’si, ciddi bir kazayla başladı.
İngiltere’nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti’nde düzenlenen yarışının ilk turunda, Alpha Tauri’den Yuki Tsunoda, Alpine’den Esteban Ocon, Mercedes’ten George Russell, Alfa Romeo’dan Guanyu Zhou ve Willams’tan Alexander Albon’un araçları kazaya karıştı.
Kazada Zhou’nun ters dönerek kum havuzuna sürüklenen aracı, taklalar atarak bariyerleri aştı.