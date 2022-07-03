TurkishBank – GİKAD işbirliği olumlu sonuçlar vermeye başladı

TurkishBank Gurubu’nun Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ile yürütmekte olduğu işbirliği olumlu sonuçlar vermeye başladı.

TurkishBank Group – T Gate ve Acapulco Resort Hotel sponsorluğunda 27-29 Haziran arasında Acapulco Resort Hotel’de GİKAD tarafından düzenlenen 2. Girişimcilik Kampı başarıyla sonuçlandı.

Bu yıl ülkemizdeki 8 farklı üniversiteden mezun olan 30 kız öğrencinin katıldığı, 3 gün süren Kamp’ın açılış seramonisine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, YÖDAK Başkanı Turgay Avcı, GİKAD ve TürkBankası yetkilileri katıldı.

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu açılış etkinliğinde yaptığı konuşmada, dernek olarak çalışan ve üreten kadının ve onlara destek veren girişimcilerin yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti. GİKAD Akademi’nin her yıl düzenlediği etkinlikte, genç mezunlara girişimcilik, kişisel gelişim, toplumsal gönüllülük ve sosyal haklar konularında uzman eğitmenlerin sunumlar verdiğini anlatan İçim Çağıner Kavuklu, bu verimli çalışmanın sonunda her genç kadının hayatında rol model olması için gerekli olan, en çok ihtiyaç duyduğu vizyon ve öz farkındalık ihtiyacını karşılamaya çalışarak, girişimci adayı genç kadınların, akranlarıyla ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önde gelen girişimcileriyle bağlantı kurma fırsatı bulabileceklerine vurgu yaptı.

TurkishBank Group adına söz alan TürkBankası Kadın Girişimciliği Masası Başkanı Emine Tomruk, 120 yıldır toplumun hizmetinde olan TürkBankası’nın, Grup vizyonu doğrultusunda yıllardır tüketim toplumu oluşturacak bankacılık yaklaşımlarından ziyade, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) perspektifiyle hareket ettiğini söyledi.

Tomruk, TurkishBank Group’un faaliyet gösterdiği Türkiye, İngiltere ve KKTC’de yer alacak T-Gate’in, genç girişimcilerimiz ve yazılımcılarımız için uluslararası kapıları açacağını belirterek, II.Girişimcilik Kampı’nda başarı gösterecek katılımcıların ziyaret edeceği İstanbul T-Gate’in, Grubun çeşitli uluslararası çözüm ortakları ile birlikte, eğitim, mentörlük ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanacağı bir teknoloji merkezi olduğunu hatırlattı. Turkisbank Group olarak, Kuzey Kıbrıs’ın bir yazılım adası olmak için büyük bir potansiyel taşıdığına işaret eden Tomruk, yazılımın sınır ve ambargo tanımayan yeni bir ihracat kapısı açacağını düşündüklerini kaydetti.

T-GATE İstanbul’a Gidecek 7 Öğrenci

Kuzey Kıbrıs’ın başarılı iş kadınlarının ve akademisyenlerinin ilham veren sunumları, vaka incelemeleri ve çalıştaylarla oldukça verimli geçen üç günlük kampın sonunda gerçekleşen sertifika töreninde söz alan TürkBankası Genel Müdürü Mustafa Kayahan ve GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, toplumda kadının yerinin yüceltilmesi ortak hedefiyle çok güzel bir sinerji yakaladıklarını belirterek, iş birliğinin devam edeceği mesajını verdiler.

Sertifika Töreninin sonunda T-Gate İstanbul’a giderek, T-Gate’in atmosferini yaşamaya hak kazanan yedi öğrencinin isimleri de açıklandı.